La jornada de la NBA estuvo marcada por la resiliencia de los Oklahoma City Thunder, la frialdad de Donovan Mitchell en Denver y una inusual dosis de tensión que derivó en tanganas multitudinarias en Charlotte y Mineápolis.

Thunder recupera el paso en Los Ángeles

Oklahoma City evitó lo que habría sido su primera racha de tres derrotas consecutivas en dos años al vencer a los Lakers por 110-119.

Pese a las ausencias notables (incluyendo a su estrella Shai Gilgeous-Alexander), el equipo de Mark Daigneault demostró por qué lidera el Oeste con un récord de 41-13.

Jalen Williams regresó tras diez partidos de baja anotando 23 puntos, 13 de ellos en un último cuarto imperial.

Los Lakers plantaron cara de la mano de LeBron James (22 puntos) y un sorprendente Marcus Smart (19 puntos), pero no pudieron contener el empuje final de los visitantes.

Mitchell y Harden asaltan la casa del campeón

En un duelo de alta tensión, los Cleveland Cavaliers (33-21) se impusieron 117-119 a los Nuggets en Denver.

James Harden empató el encuentro con un triple a falta de 32 segundos. Tras un fallo de Denver, Donovan Mitchell asumió la responsabilidad, forzó una falta de Jamal Murray con décimas en el reloj y sentenció desde la línea de tiros libres.

El trío Mitchell-Harden-Allen combinó 76 puntos. Por Denver, Nikola Jokić firmó un nuevo triple-doble (22/14/11), aunque su triple desesperado sobre la bocina ni siquiera tocó el aro.

Tensión máxima: Peleas y expulsiones

La noche se tornó gris debido a altercados físicos en dos estadios distintos. Los Pistons (39-13) ganaron 104-110, cortando la histórica racha de nueve victorias de los Hornets.

Sin embargo, el titular fue la trifulca en el tercer cuarto que resultó en las expulsiones de Moussa Diabaté, Miles Bridges, Jalen Duren e Isaiah Stewart. Incluso el técnico local, Charles Lee, fue enviado a vestuarios tras encararse con los árbitros.

Los Timberwolves vencieron 138-116, pero el partido quedó empañado por un enfrentamiento entre Naz Reid y Mouhamed Gueye, quienes también terminaron expulsados. Anthony Edwards lideró la anotación con 30 tantos.