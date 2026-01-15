icardo Arjona comenzará el 30 de enero en Chicago su gira ‘ARJONA, lo que el seco no dijo’, una serie de 38 conciertos en Estados Unidos y Puerto Rico que el cantante guatemalteco considera la «más grande y ambiciosa» de su carrera.

«Tras el éxito de su histórica residencia con 27 funciones totalmente llenas en su natal Guatemala, Ricardo Arjona iniciará oficialmente el próximo 30 de enero en el AllstateArena de Chicago, IL (Illinois) su gira», indicó un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Los representantes de Arjona resaltaron que tendrá dos llenos totales consecutivos en el Madison Square Garden de Nueva York, además de cinco funciones en el Kaseya Center de Miami más una serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La gira, de enero a abril, también pasará por Charlotte, Hartford, Elmont, Boston, Denver, Sacramento, Seattle, Portland, Las Vegas, Los Ángeles, San José, Salt Lake City, Palm Desert, San Diego, San Francisco, Anaheim, Glendale, Houston, San Antonio, McAllen, Nashville, Atlanta, Washington, Reading y Atlantic City.

El artista tuvo en 2025 funciones totalmente vendidas en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, y en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

El tour también incluyó una residencia en su país natal, Guatemala.

El cantante de 61 años, nacido en la ciudad guatemalteca de Jocotenango, recibió un reconocimiento de Billboard Latino por su trayectoria musical en 2017, tras vender más de 20 millones de discos en su carrera, con éxitos como ‘El problema’, ‘Minutos’, ‘Acompáñame a estar solo’ y ‘Pingüinos en la cama’.