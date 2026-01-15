El venezolano Anderson Paredes ganó la sexta etapa de la Vuelta al Táchira, mientras que su compatriota Enmanuel Viloria, de Team Fam Birdman Level Up, se mantiene como líder de la competición.

Paredes cumplió el recorrido, de 166,3 kilómetros entre El Vigía y La Grita, en los estados Mérida y Táchira (oeste), en 4 horas, 23 minutos y 6 segundos.

En el segundo y tercer puestos de la fracción quedaron, respectivamente, los colombianos Miguel Flores, de Arenas Tlax-Mex, y Camilo Gómez, del equipo GW Erco Sportfitness.

Concluida esta sexta etapa, en la clasificación general se mantiene como líder Enmanuel Viloria, seguido de Jorge Abreu, quien se sitúa a solo 18 segundos. De tercero está Wiston Maestre, a 3 minutos y 5 segundos.

Este jueves se disputará la séptima etapa con un recorrido de 151 kilómetros entre San Cristóbal y Táriba, en el estado Táchira.