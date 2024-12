El reconocido cantautor venezolano, Ricardo Montaner, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, conmemorando el primer aniversario de su retiro temporal de los escenarios. En su publicación, el artista ofreció una sincera reflexión sobre este período, revelando sus sentimientos y perspectivas sobre su futuro musical.

Montaner inició su mensaje describiendo la sensación inicial de este alejamiento: «Hoy hace exactamente un año que me baje de los escenarios, al principio sentía que había entrado a un túnel y no veía cerca la luz de la salida. Todavía no la veo, pero esto de extrañarte tanto, me ha hecho mucho bien».

Sin embargo, el intérprete de éxitos como «Tan Enamorados» y «Castillo Azul» destacó el aspecto positivo de esta pausa en su carrera: la profunda conexión que mantiene con su público. «Esto de extrañarte tanto, me ha hecho mucho bien», afirmó.

Asimismo, Montaner reveló que se encuentra inmerso en la creación de nuevas canciones: «Me zambullo a diario en el estudio y en la creación de los hilos conductores de mis nuevas canciones. Tengo miles de frases escritas en pedazos de papel, mi app de notas del celular, está a rebosar», confesó el artista, anticipando, quizás, la llegada de nuevo material musical.

Con una trayectoria de más de cuarenta años, Montaner dedicó una parte de su mensaje a recordar la estrecha relación que ha mantenido con su audiencia a lo largo de su carrera: «He vivido más de cuarenta años, entrelazando tu vida con la mía y la mía con la tuya, he sido testigo de tus momentos inolvidables y aunque no lo creas, he pasado la vida cantando para ti. Te extraño ¿sabes?».

La publicación de Ricardo Montaner ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, con mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo su regreso a los escenarios.