Como parte de las actividades que lleva a cabo el Rotary Cachamay con motivo de impulsarla prevención de diabetes con jornadas y caminata este domingo 16 de los corrientes se cumplió con la 6ta Caminata contra la diabetes, evento que congregó a los participantes frente a las instalaciones de Librería de la Carrera Upata del Centro de Puerto Ordaz, y tuvo llegada en el mismo escenario.

Antes, el sábado se ofreció una especial charla educativa, en el salón de eventos de la referida Librería Latina, que está ubicada en el Centro Comercial Costa América –frente a la redoma de Chilemex- para los participantes.

Caminata de primer nivel

Con la mencionada Caminata, se recaudó fondos para seguir invirtiendo en educación, prevención y detección de esta difícil condición, partiendo pasadas las 7:00 am con salida desde en frente de la Librería Latina, tomando por completo la citada carrera Upata, subiendo hacia la esquina pasando por el costado del Centro Comercial Trébol I y de ahí subiendo hacia la Caja Regional de Guayana –donde antes fue la sede del Diario Nueva Prensa de Guayana, enfilando los competidores de esta 6ta Caminata por todo el denominado Paseo Rotary, y de ahí empalmar por la Avenida Las América frente al edifico de la CANTV y de ahí los competidores subieron hasta la redoma de Chilemex, para luego retornar por la misma Avenida Las Américas y doblar a la derecha, para unir la ruta con la calle frente al Centro Comercial Venezuela –a un costado de la sede del medio de comunicación Correo del Caroní- llegar abajo la calle que divide Villa Colombia –al costado derecho- y los bloques de Villa Central, seguir hasta el fondo y doblar a la derecha para llevar a un costado de la Clínica Cachamay, volver por la vía contraria y empalmar por enfrente de la Iglesia Virgen del Valle y de ahí seguir la avenida Monseñor Zabaleta y subir hasta empalmar nuevamente a la carrera Upata, punto final del exigente recorrido de 5.2 kilómetros.

Los dos primeros atletas-participantes que llegaron a la meta y se “movieron mejor” en la lucha contra la diabetes, fueron Roberto Escalona, un especialidad en la prueba y la distancia, quien arribó en el primer lugar y Ramón Guerra, este sorprendiendo a propios y extraños al terminar de cumplir el recorrido, apenas 60 metros del primero en llegar al lugar de finalización de la actividad.

A la llegada de los participantes de la Caminata, comenzó la entrega de los respectivos premios sorpresas que hubo para los presentes, amén de una bailoterapia para terminar el evento, que fue animado por el conocido locutor José Luis Silva.

Los organizadores, Oscar Quijada por ejemplo, dieron a conocer su alegría por la meta trazada y la actividad cumplida, siempre en medio de una gran labor de apoyo a las personas que sufren de esta condición de diabetes, haciendo votos para que se repita el año que viene, con la 7ma edición.