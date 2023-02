Rihanna protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII donde estuvo en las alturas del State Farm Stadium e iluminó el emparrillado del duelo entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La cantante originaria de Barbados interpretó un medley compuesto de 11 de sus mejores éxitos. La caribeña comenzó con «Bi[…] better have my money» mientras posaba de una plataforma en lo alto del recinto hacia el centro del campo.

Rihanna salió con un vestuario rojo con decenas de bailarines que usaron el color blanco y que hicieron que la intérprete resaltara en todo momento mientras cantaba y daba uno de los shows más esperados del año.

La cantante siguió con «Where have you been» y «Only girl» mientras el ánimo iba en ascenso en el State Farm Stadium. Luego de pasear por la amplia plataforma, colocada al medio campo, siguió con «We found love» y «Rude Boy».

Entonces interpretó «Work», «Pour it Up», «All of the lights» y «Run this town».

Hacia el término de la fiesta que fue el show del medio tiempo, llegaron dos de sus más grandes éxitos, mismos que fueron «Umbrella» y «Diamonds». A la par, Rihanna subió a una plataforma que fue elevada sobre la yarda 50 del estadio.

En las alturas, la caribeña terminó de interpretar «Diamonds», uno de sus mayores éxitos, mismo que tiene más de mil 190 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube.

Al momento que terminó su interpretación, misma que fue de 13 minutos, llegaron los comentarios en redes sociales. Mientras miles alabaron el show y la interpretación de Rihanna, otros tuvieron otra postura y sostuvieron que no fue lo que esperaban.