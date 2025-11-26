Un robot humanoide chino, el AgiBot A2, ha entrado en el libro récord Guines por completar una caminata de más de 100 km en tres días, la mayor distancia recorrida que una máquina a alcanzado.

La actividad comenzó en la ciudad de Suzhou, la noche del 10 de noviembre y finalizó el 13, en el emblemático paseo marítimo de Bund, en Shanghái. En total, el robot logró 106,286 kilómetros por autopistas y calles reales, demostrando su capacidad para navegar por superficies variadas y respetar las normas de tráfico.

La compañía AgiBot, con sede en Shanghái, publicó videos en los que se observa al humanoide, de color plateado y negro, caminando junto a ciclistas y scooters, e incluso acelerando el paso en zonas peatonales. Según la empresa, el A2 está diseñado para tareas de atención al cliente, cuenta con funciones de chat y es capaz de leer los labios.

Este logro se enmarca en el creciente impulso global hacia la inteligencia artificial física. Grandes tecnologías están invirtieron fuertes sumas en este campo y según Morgan Stanley el mundo podría tener más de mil millones de robots humanoides para el 2050.