El coach español Francisco ‘Curro’ Segura se prepara para su debut al frente de la ‘Vinotinto de las Alturas’, y ya tiene a sus 12 guerreros listos para disputar la primera ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.

Venezuela se medirá a Colombia en una doble jornada crucial entre el 27 y el 30 de noviembre, buscando arrancar con pie derecho su camino mundialista.

Convocados por el Curro Segura

La Federación Venezolana de Baloncesto ha confirmado la nómina que afrontará el primer desafío del estratega en Cali y, posteriormente, en el Parque Miranda de Caracas.

La lista combina la experiencia de figuras consolidadas con el talento de una nueva generación.

David Cubillán, Yeferson Guerra, Franger Pirela, Carlos Fulda, José Materán, Yohanner Sifontes, Elian Centeno, Anyelo Cisneros, Michael Carrera, Néstor Colmenares, Windi Graterol y Enrique Medina son los elegidos por el español para enfrenta a Colombia.

El coach Segura contará con pilares de la selección que aportan un bagaje invaluable en citas internacionales, incluyendo Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Jugadores como Cubillán, Colmenares, Carrera y Graterol serán fundamentales para guiar al equipo con su trayectoria en las más altas competiciones.

Mientras que los destacados como Yohanner Sifontes y Anyelo Cisneros han aumentado su rol dentro del combinado nacional y aportan su rodaje internacional.

Bajas sensibles por lesión

El equipo no podrá contar con algunos jugadores clave debido a problemas físicos, lo que obligó a Segura a ajustar su convocatoria inicial.

«Venezuela lamenta no contar con José Ascanio, Edwin Mijares, Jesús Centeno y Pedro Chourio, quienes se encuentran lesionados.»

La ausencia de Ascanio y Mijares es especialmente notoria, ya que venían de tener un gran desempeño en la AmeriCup 2025 bajo la dirección del exentrenador Ronald Guillén.

El reto está planteado. Venezuela buscará en estos dos partidos ante los cafeteros sentar las bases para su clasificación al Mundial 2027 con un nuevo entrenador y una mezcla de jugadores listos para dejarlo todo en el tabloncillo.