Vecinos de la manzana 22 de la urbanización Río Caura II se encuentra muy preocupados por el hundimiento del asfalto que se está produciendo en la calle Michare del mencionado sector.

Los residentes como el señor Armando mata, quien vive frente del lugar que se esta agrietando, hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situción que los pone en riesgo.

«Hablamos con el profesor Andrés Manzanillo –Jefe de la división de deportes de Venalum- y nos dijo que elevaría la preocupación a las instancias de arriba de la empresa, debido a la preocupación que tenemos con esta situación», señaló Mata, uno de los vecinos más afectados.

De hecho un año atrás, lo que inició con una leve grieta fue creciendo al punto que se constituyó en toda una cárcava de dimensiones importantes, que además de impedir el paso vehicular, lo hacía para los peatones, transeúntes y vecinos que recorren a diario dicho sector.

Con la realización de los Juegos Interempresas e inauguración en el Polideportivo de Venalum, se pudo finalmente captar la atención de la estatal del aluminio, que se abocó a trabajar en la vía deteriora, día y noche, para solventar la falla.

Ahora, más de 300 días después, comienza nuevamente a mostrar un grieta que podría afectar la urbanización, causando el desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, quienes esperan poder obtener respuesta satisfactoria, en especial la Hidrobolívar.

Cabe destacar que el hundimiento está a la orilla de la cancha de fútbol de salón del Polideportivo Venalum.