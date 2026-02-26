El fenómeno de los futbolistas que pasan del terreno de juego a los despachos ha cobrado una dimensión global, consolidándose con la reciente entrada de Cristiano Ronaldo en el accionariado de la UD Almería.

El astro portugués ha adquirido el 25 % del club andaluz, sumándose así a una tendencia donde figuras de élite reinvierten sus fortunas en las estructuras deportivas que conocen de primera mano.

Esta corriente no es nueva en España, donde Gerard Piqué marcó un precedente claro en 2018 al comprar el FC Andorra a través de su empresa Kosmos. Bajo su gestión, el club protagonizó un ascenso meteórico desde las categorías regionales catalanas hasta la Segunda División, previo pago de 452.022 euros para ocupar una plaza vacante en la extinta Segunda B.

Exjugadores: exitosa gestión en clubes españoles

La experiencia de los exjugadores en la gestión de clubes españoles presenta tanto éxitos como transiciones complejas. Ronaldo Nazário mantuvo el control del Real Valladolid entre 2018 y 2025, periodo que culminó con la venta de sus acciones al grupo Inexo Sports por aproximadamente 50 millones de euros tras el descenso del equipo.

En una línea similar de arraigo personal, Sergio Ramos ha iniciado movimientos para adquirir el Sevilla FC, club donde se formó. El central camero, junto al holding Five Eleven Capital, ha puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 400 millones de euros para hacerse con el control de la entidad hispalense.

Otros nombres, como Fernando Sanz, ya exploraron este camino años atrás, logrando el ascenso del Málaga CF a Primera División antes de traspasar la propiedad al jeque Abdullah Al-Thani en 2010.

Equipos estadounidenses y ligas europeas

A nivel internacional, la influencia de estas figuras se extiende especialmente por el mercado estadounidense y las ligas europeas en desarrollo.

Kylian Mbappé destaca como uno de los propietarios más jóvenes tras adquirir el 80 % del SM Caen francés por una cifra que oscila entre los 15 y 20 millones de euros. Mientras tanto, en la MLS, David Beckham ha sido la cara visible y cofundador del Inter Miami, logrando transformar la liga con fichajes de la talla de Messi y Suárez.

A esta aventura norteamericana se han sumado leyendas como Paolo Maldini con el Miami FC, Didier Drogba en el Phoenix Rising, y más recientemente Juan Mata, quien participa como accionista minoritario en el San Diego FC.

El mapa de inversores se completa con perfiles que combinan la propiedad con roles técnicos o activos en el campo. Cesc Fàbregas es un ejemplo paradigmático de esta dualidad, habiendo invertido en el Como 1907 italiano mientras aún vestía de corto, para posteriormente liderar el ascenso del equipo a la Serie A como entrenador.

Otros jugadores en activo o recientemente retirados, como Zlatan Ibrahimović en el Hammarby sueco o Luka Modric en el Swansea City británico, demuestran que la visión de negocio en el fútbol actual no entiende de fronteras, convirtiendo el prestigio deportivo en una herramienta de expansión empresarial y control institucional.