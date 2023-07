Manuel Rosales, gobernador del Zulia, aseguró que la política de Un Nuevo Tiempo (UNT) en este momento no se basa en escoger un candidato en la elección primaria de la oposición.

“Nuestra política en este momento no es escoger un candidato. Nuestra primera propuesta pasa por el reencuentro de los venezolanos (…) La oposición tiene una responsabilidad primero de unir, y no en función de las aspiraciones de Manuel Rosales o de una persona, no. El candidato no importa quién sea. Lo que importa es la solución de este conflicto”, señaló este lunes el mandatario regional en entrevista con Niños Cantores Televisión.

Rosales dijo que la solución al conflicto “no es volver a los caminos de la violencia, porque además allí hemos perdido”.

Además, dijo que la oposición debe mantenerse unida y dentro del camino electoral, del cual dijo “no nos van a sacar más nunca”.

Consideró que “nadie porque tenga voto, tenga más votos o menos votos que otro es el dueño de la verdad y de la oposición”.

Rosales insistió en que tener mayor intención de voto entre los ciudadanos no atribuye el liderazgo automático de la oposición.

“Yo tengo una votación importante y lo dicen las encuestas. No he ido a ningún estado, no he salido del Zulia, no he dicho que voy a ser candidato, y tengo una votación importante, pero eso no me indica que yo soy el chévere y que todo pasa por mí, no”, añadió.

Prosiguió: “Nadie tiene un liderazgo y un respaldo masivo, arrasador, es mentira. Uno tiene un poquito más de votos que otro. Pero aquí nadie ni es dueño de la oposición ni es dueño de la votación ni es dueño de la verdad. Aquí cada quien tiene un pedazo un poco más que otro”.

Para el gobernador Rosales, que en un momento coqueteó con la idea de postularse a la primaria, la oposición debe ser “inteligente” para lograr una transición, y eso depende de la posición de todos los dirigentes opositores porque si no “volvemos a perder el tiempo”.