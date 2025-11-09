El Club Rotary Cachamay N.G. (Nuevas Generaciones) inicia su jornada preventiva contra la diabetes bajo la dirección del doctor Julián Yegres. Asimismo, desde este ocho de noviembre, la organización celebra la lucha contra esta terrible condición.

Se trata de varias actividades organizadas en conjunto con Farmacia Lourdes, que buscan revelar el impacto de la enfermedad a la población y las formas de prevenirla; por eso, la iniciativa tiene por nombre: “Educar para prevenir la diabetes y fomentar hábitos saludables”.

Actividades

Este ocho de noviembre se efectuó una jornada de despistaje gratuita en la Iglesia Jesucristo Resucitado, ubicada en el barrio Guaiparo de San Félix, parroquia Dalla Costa.

Además, el 15 de este mes, la organización ofrecerá una charla educativa en Librerías Latina del C.C. Costa América, con la participación de expertos en la materia. Desde la médico internista Adelimer Marcano hasta la cardióloga Antonella Grisaffi participarán, por lo que diversos profesionales compartirán sus conocimientos.

Para cerrar, el 16 de noviembre se llevará a cabo una caminata que recaudará fondos para seguir invirtiendo en educación, prevención y detección de esta difícil condición. También habrá dinámicas recreativas que los asistentes podrán disfrutar pagando solo 5 dólares por inscripción.

El recorrido inicia y termina en Librerías Latina, por la carrera Upata, y los participantes atravesarán la redoma Chilemex.

Situación actual

Vale la pena destacar que esta será la sexta caminata organizada por Rotary Cachamay para aportar su granito de arena en la lucha contra este problema de salud pública. De hecho, la Federación Internacional de Diabetes estima que para 2050 habrá cerca de dos millones de casos, tomando en cuenta el alza moderada detectada este año.

Y por eso, con esta nueva jornada, Rotary Cachamay N.G. reafirma su compromiso con la salud pública y la educación preventiva. A través de actividades accesibles y colaborativas, la organización busca generar conciencia y fomentar hábitos saludables que impacten positivamente en la comunidad.

Para mayor información, puede revisar el perfil de Instagram, @rotarycachamay. También puede comunicarse con ellos a través de los números telefónicos, 0424-9196579 o 0424-9047160.