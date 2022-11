Ciudad Guayana.- Desde hace varios meses, la actriz venezolana Roxana Díaz y su esposo Carlos Guillermo Haydona, iniciaron un gira por el país, con su obra de teatro «El Juego de la Botellita».

En esta oportunidad llegaron al estado Bolívar, la cual la calificaron como «mi tierra amada», para presentarse en Puerto Ordaz, el 3 de noviembre (función suspendida) y el día viernes 4 de noviembre, en Ciudad Bolívar.

Diaz, contó que este proyecto tenía tiempo latente en su vida, sin embargo, no había terminado de decidirse, «fue Carlos Guillermo quien me convenció, en definitiva, y me dijo que por qué no hacerla».

A consecuencia de lo que sucedió en la vida de Roxana Diaz hace casi 22 años, ella aseguró que hoy en día puede decir que es una página que ya pasó, y actualmente no le afecta.

Esta obra de Teatro, que fue escrita por Elba Escobar, es calificada por Haydon como un abanico, donde hay humor, reflexión y diversión.

«Esta obra es una catarsis, y para nosotros es un placer trabajar juntos. Hacemos un buen equipo, y lo disfrutamos», indicó Haydon.

Ambos artistas hicieron hincapié que la obra no es lo que muchos se imaginan, que se trata de poder dejarle un mensaje de reflexión a todas las personas que se les ha violado su intimidad en algún momento.

Proyectos a futuro

Entre risas, incertidumbre, y astucia, Díaz no quería revelar sus proyectos que vienen a futuro. Aunque, su esposo Haydon no se resistió y contó para todos los medios de comunicación de Ciudad Guayana, que Roxana volverá a las pantallas de televisión venezolana.

«Viene una novela, creo que, en Televen, ya para el año que viene. Vamos a ver cómo le fue en la preventa», expresó Díaz, quien hace algún tiempo se dio un espacio en la televisión.

Haydon, prosiguió contando los secretos de su esposa donde también reveló que está escribiendo un libro que es biográfico, y participará en un largometraje.

«El libro será para el año que viene, y el largometraje posiblemente se grabe este año», destacó Haydon, mientras reía y hacia énfasis que el habla mucho, mientras que Dìaz prefiere mantener algunas cosas bajo perfil.

Stephane Hernández