La actriz venezolana Ruddy Rodríguez, recordada por su protagonismo en la exitosa telenovela Niña Bonita, está viviendo un momento de plenitud en su vida personal y profesional. Luego de un tiempo alejada de la actuación, confiesa que su regreso ha sido motivado por quienes la rodean, incluido su esposo, quien la ha impulsado a retomar su pasión.

«Rammy, se llama. Solamente habla inglés y hebreo, pero lo chistoso es que nos vio ensayando en Miami a mí y a José Luis Santander, y dijo: ‘Eres un excelente actor, Luis; OMG’. Él no me conoció como actriz, me dice que debo volver. Me dice que se me ve en la cara lo feliz que estoy de volver», compartió emocionada la actriz, en una reciente entrevista con Viviana Gibelli.

Sobre su vida matrimonial, Rodríguez detalló que está a punto de celebrar su primer aniversario de casada. «Nos casamos el año pasado, dentro de tres días cumplimos un año, porque nos casamos por la corte y el 11 de agosto cumplimos el primer año. Mi papá lo conoció y le encantó. Mi mamá pareciera que lo conociera de toda la vida, su mamá me conoció por videollamada y le caí muy bien. Su mamá murió, no la conocí en persona, pero sí en videollamada, un ser humano extraordinario».

Aunque la vida no le dio hijos biológicos, ahora forma parte de una nueva familia junto a los hijos de su esposo. «Dios no me dio hijos, pero ahora tengo dos. Los hijos de él. Ella acaba de cumplir 15 y el varón 19, me encanta. Son bellos adolescentes, de sentimiento, de corazón, súper lindo. La vida no deja de sorprenderme, pero qué bonito que me sorprenda», expresó con entusiasmo.

Rodríguez también relató cómo su historia de amor inició con una sólida amistad. «Ni lo estaba buscando, no me interesaba. Lo más importante para mí es que fuimos amigos, nos llamábamos ‘brother and sister’. Yo vi exactamente que dejó de verme como una ‘sister’, y le pedí que no me mirara con esos ojos, pero como cuatro meses después, yo le dije que sí él me quería mirar de otra forma. Le agradezco a la vida que es un gran amigo, que es un gran compañero».

Con una carrera sólida en la actuación y un nuevo capítulo en su vida personal, Ruddy Rodríguez está lista para disfrutar de esta etapa con renovado entusiasmo. La talentosa actriz venezolana regresa a su tierra natal para ofrecer al público su regreso a las tablas junto al primer actor José Luis Santander, en la obra “Lo que perdí en la mudanza”, una obra magistralmente escrita por Indira Páez, que marca el inicio de un extraordinario reencuentro con su público, su tierra, sus raíces.