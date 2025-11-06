Rusia alcanzó en su ataque con drones de la pasada noche infraestructuras ferroviarias en tres regiones de Ucrania, según ha informado el ministro ucraniano para la Reconstrucción, Oleksí Kuleba.

Las regiones atacadas son Járkov (noreste), Cherníguiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), que tienen en común su condición de zonas de frontera o en las que tienen lugar hostilidades, lo que sugiere que los rusos buscan sabotear el suministro de armamento y aislar estas partes del país.

“Ha sido atacada Járkov, donde el enemigo intenta obstaculizar las conexiones con el este del país”, escribió en sus redes sociales Kuleba, que agregó que algunas rutas ferroviarias se desarrollan por itinerarios alternativos debido al ataque.

En Cherníguiv, en el norte, el ataque afectó a una ruta que conecta la región con el sur de Ucrania, según el ministro. Los trenes funcionan allí gracias a “locomotoras de reserva”, dijo Kuleba.

Según la empresa nacional de trenes, Ukrzanliznytsia, el ataque ha provocado retrasos de hasta cinco horas en algunas rutas.

El Gobierno ucraniano dijo en octubre que las fuerzas rusas habían atacado infraestructura ferroviaria de Ucrania en más de trescientas ocasiones desde agosto.