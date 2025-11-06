Un joven venezolano de 22 años murió trágicamente en Bogotá, Colombia, tras ser atacado a tiros en la cabeza, después de un altercado en una discoteca. Josué Moreno, natural de la península de Paraguaná, estado Falcón, residía en la capital colombiana desde hace dos años, laboraba en un local nocturno de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando Moreno y un grupo de cuatro individuos dentro de la discoteca protagonizaron una discusión que llevó a la expulsión de estos últimos por parte de los encargados del recinto. Sin embargo, al salir del establecimiento, los agresores, visiblemente bajo los efectos del alcohol y las drogas, esperaron para atacar a Josué de manera premeditada.

El disparo en la cabeza terminó con la vida del joven, dejando conmocionada a la comunidad venezolana y colombiana residente en la ciudad. Las autoridades locales iniciaron la búsqueda de los responsables para esclarecer el crimen y llevarlos ante la justicia.

Este suceso se suma a una preocupante ola de violencia en zonas urbanas de Bogotá, donde conflictos nocturnos en establecimientos de recreación han desembocado en tragedias fatales, afectando la seguridad de quienes buscan una oportunidad en nuevos territorios.