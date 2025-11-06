Un caso de fratricidio conmociona a la comunidad de Santa Bárbara en el estado Zulia, tras la confesión de un adolescente de 15 años que admitió haber asfixiado a su hermano de solo 9 años de edad.

El trágico hecho tuvo lugar en el sector Buena Vista II, donde el joven colonés utilizó un mecate para atar fuertemente el cuello de su hermano, causando una asfixia mecánica fatal.

El presunto autor trató de simular un suicidio limpiando la escena del crimen para confundir a las autoridades. Después de permanecer en silencio durante más de nueve horas, finalmente confesó su responsabilidad ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Carlos del Zulia.

Contrario a versiones iniciales que sugerían que el hecho fue resultado de un reto viral en TikTok, la confesión del joven y las investigaciones policiales descartan esa hipótesis, afirmando que el incidente se originó durante juegos y bromas que ambos hermanos tenían, que resultaron en un desenlace fatal e inesperado.

El adolescente fue puesto a la disposición de los tribunales penales en San Carlos del Zulia, donde responderá por el homicidio de su hermano menor, mientras la comunidad lamenta profundamente esta tragedia familiar.