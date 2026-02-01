Rusia no aceptará la presencia de tropas europeas en Ucrania, afirmó este domingo el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó en declaraciones a la agencia RIA Nóvosti.

“Hemos declarado que eso es inaceptable”, insistió Grushkó.

Agregó que es igual si ”un cabo francés lleve una gorra con las palabras ‘OTAN’ o ‘UE’. Eso no cambia la situación”. ”No nos hemos desviado de nuestra postura”, dijo.

Hace dos días el vicemimistro ruso aseguró que la Unión Europea no podía ejercer de garante de alto el fuego en Ucrania o de su observador puesto que es parte del conflicto.

«Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la UE, es absolutamente impensable», dijo entonces Grushkó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró previamente que el documento de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania estaba listo para ser firmado.

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó que dichas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.

Rusia, por su parte, dijo desconocer el carácter de las garantías de seguridad ofrecidas por Washington a Kiev en el marco de las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, que tienen que reanudarse este domingo, según lo previsto.