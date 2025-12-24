El panorama judicial para el comediante y actor británico Russell Brand se ha oscurecido esta semana. La Policía Metropolitana de Londres anunció este martes la imputación de nuevos cargos por violación y agresión sexual contra el intérprete de 50 años.

Estas acusaciones se suman a un proceso ya existente, elevando la gravedad de la situación legal que enfrenta quien fuera una de las figuras más provocadoras del entretenimiento en el Reino Unido, explica El Nacional.

Ampliación del proceso judicial

Según el comunicado oficial de las autoridades, estas nuevas imputaciones involucran a dos mujeres adicionales y surgen tras una serie de investigaciones policiales exhaustivas.

Con este anuncio, el número total de mujeres que han presentado cargos contra Brand asciende a seis.

Cabe recordar que, en abril de 2025, el actor ya había sido procesado por cinco cargos de agresión, incluida una acusación previa de violación, los cuales involucraban a cuatro mujeres diferentes.

La respuesta del influencer

Tras conocerse la noticia, Brand, quien en los últimos años ha transformado su imagen pública hacia el contenido de corte espiritual y teorías antisistema en redes sociales, se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter).

El actor afirmó sentirse «bendecido» por tener la oportunidad de expiar sus errores del pasado.

«Le ruego al Señor que sane a cualquiera que yo haya dañado o herido durante mis años de descontrol y pecado», declaró, manteniendo una postura que mezcla el arrepentimiento personal con la negación de los crímenes legales.

Antecedentes y cronología de los hechos

El origen de este caso se remonta a septiembre de 2023, tras la emisión de un impactante documental en la cadena británica Channel 4. A partir de ese momento, la policía inició una investigación sobre incidentes que habrían ocurrido entre 1999 y 2005 en Londres y la región de Bournemouth.

Brand ha defendido su inocencia de manera tajante en videos anteriores, admitiendo haber sido «un adicto al sexo y un imbécil», pero negando rotundamente haber mantenido relaciones no consentidas.

Próximas citas ante la ley

El exmarido de la cantante Katy Perry deberá comparecer ante un tribunal de Londres el próximo 20 de enero para responder por estos nuevos cargos. Por otro lado, el juicio principal por las primeras acusaciones está programado para iniciar el 16 de junio ante el tribunal penal de Southwark.

Este proceso marcará un punto decisivo en la carrera de Brand, que pasó de ser un exitoso comediante de stand-up y actor de Hollywood a un polémico influencer con millones de seguidores que hoy sigue de cerca su destino legal.