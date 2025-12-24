Los Medias Rojas de Boston dieron un golpe de autoridad en el mercado al adquirir este lunes al tres veces All-Star Willson Contreras, procedente de los Cardenales de San Luis, en un movimiento que busca apuntalar la primera base y añadir poder a la alineación.

Willson Contreras, de 33 años de edad, llega con un historial probado: promedio vitalicio de .258, 172 cuadrangulares y 548 carreras impulsadas, en 10 campañas entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales. Campeón de Serie Mundial, el venezolano ha sido reconocido por su intensidad y liderazgo dentro del terreno. En 2025 se desempeñó principalmente como inicialista, con línea ofensiva de .257, 20 jonrones y 80 remolques.

El cambio envió al derecho Hunter Dobbins a San Luis, junto a los prospectos de pitcheo Blake Aita y el criollo Yhoiker Fajardo. Dobbins, de 26 años, dejó marca de 4-1 y efectividad de 4.13 en su año de novato con Boston, antes de sufrir una lesión en la rodilla que lo marginó de la segunda mitad de la campaña.

Fajardo, de 19 años de edad, llegó a los Medias Rojas tras el intercambio que envió al zurdo Cam Booser a los Medias Blancas de Chicago, el 21 de diciembre de 2024.

Fajardo, a pesar de su juventud, ascendió rápidamente en las listas de prospectos de los Medias Rojas. Abrió la temporada permitiendo solo una carrera en 20.2 innings en la Florida Complex League. Luego, terminaría la campaña iniciando 13 juegos para el Salem (Clase A), lanzando 51.1 entradas y ponchando a 59 bateadores

El derecho, que es reserva del Magallanes en la LVBP, aún tiene proyección de crecimiento, “especialmente en la parte superior del cuerpo”, de acuerdo con el reporte de Nick John, para el sitio Talk Sox. “Depende de tres lanzamientos: una recta que alcanza las 97 mph, una slider con potencial para provocar swings fallidos y un cambio de velocidad que ya muestra buen movimiento y ocasionalmente habilidad para generar que los bateadores lo abaniquen. También tiene una recta de dos costuras que a veces usa con carreras del lado del brazo y que se hunde”.

El presidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, destacó la importancia de la incorporación:

“Willson es tres veces All-Star; un campeón de la Serie Mundial que aporta intensidad y espíritu competitivo a una posición que habíamos identificado como una necesidad. Puede jugar en la primera base como bateador diestro, por lo que su perfil encaja bien en nuestro estadio. Estamos emocionados de incorporarlo y creemos que fortalece la alineación y nos brinda la potencia que tanto necesitábamos”.

De acuerdo con reportes de MLB.com, los Cardenales enviarán 8 millones de dólares a Boston para cubrir parte del contrato de 82.5 millones que Willson Contreras firmó en 2023, por cinco temporadas.

Con este movimiento, los Medias Rojas apuestan por la experiencia y el poder de un pelotero que promete ser pieza clave en la búsqueda de protagonismo en la próxima temporada.