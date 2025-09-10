Tres atractivas finales se estarán disputando el venidero sábado 13 del mes en curso, septiembre, en la cancha del Polideportivo de El Gallo como parte de la programación que ha adelantado la Liga de Fútbol Municipal Caroní, en el cierre de tres categorías senior 55, senior 50 y máster.

En este sentido las actividades arrancarán a partir de las 9:00 am con el choque entre dos rivales que juegan sus cotejos como verdaderos clásicos, siendo ellos el local El Gallo FC que enfrentará a Manoa FC en las ya referidas instalaciones, remodeladas en sus estructuras básicas y que espera tener una gran cantidad de aficionados en este encuentro decisivo por la categoría senior 55.

CVG Alcasa ante 1ero de Mayo

A segunda hora, encuentro previsto para realizarse a partir de las 11:00 am, en lo que corresponde a la final de la categoría senior 50, que enfrentará a los cuadro de CVG Alcasa y 1ero de Mayo en la versión senior 50 años.

La interesante tanda de fútbol de alto nivel cerrará a partir de la 1:30 pm, seguramente en medio del propio solazo guayanés, en la final de la categoría máster, con el choque entre Superdeportivo Bella Vista y el upatense elenco del Upata Fútbol Club.

Para las tres finales se espera la asistencia de un gran número de aficionados que se darán cita sin lugar a dudas en esta etapa decisiva de la ya referida Liga de Fútbol Municipal Caroní.