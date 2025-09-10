La legendaria organización deportiva Guayanés FC estará celebrando con un ampliado festival de fútbol, su quincuagésimo séptimo aniversario de fundado, que ha sido pautado para llevarse a cabo en la cancha Alexis Zamora de la iglesia Virgen del Valle de la Parroquia Cachamay de Ciudad Guayana.

El presidente de la mencionada divisa de fútbol amateur, Héctor Romero confirmó el calendario de actividades que se desarrollarán este 13 de septiembre, fecha exacta de fundación del equipo, el 13 de septiembre del año 1968.

En el marco de lo que se ha considerado como la semana aniversaria, el día sábado 13 de los corrientes arrancarán las acciones a partir de las nueve de la mañana (9:00 am) con el duelo por la categoría 2018 sub-8 entre el club cumpleañero Guayanés FC y los chamitos de Pié Firme, en fútbol cinco en la cancha pequeña de la cancha antes citada.

El calendario tendrá con el choque entre los cumpleañeros Guayanés FC de categoría 2012 sub 14, enfrentando Semilleros de Alcasa, a partir de las 8:30 am, que será antesala al duelo por el torneo Máster Senior que pondrá frente a los equipos Guayanés FC y Junior de Guayana, pautado para arrancar a las 10:00 am.

El siguiente encuentro pautado será en la versión 2016-2015 donde rivalizarán los equipos de Guayanés FC vs 25 de Marzo, desde las 11:30 am, mientras que en la categoría 2013 sub 13 saltarán al terreno de Castillito, los cuadros del Guayanés FC vs 25 de Marzo fijado el lance para arrancar bajo el más puro solazo guayanés, desde las 12:30 pm.

Partido especial

Han sido varias figuras que a lo largo de estos 57 años jugaron para el Guayanés FC las que practican con el elenco primordialmente los días miércoles en la tarde, quienes se enfrentarán al Colegio de Abogados, desde las 2 de la tarde, en un duelo atractivo como todos los encuentros que se realizarán en esta jornada aniversario.

Cerrando el mencionado festival de fútbol con la categoría primera, en la que chocarán los homenajeados Guayanés FC ante Uraima FC desde las 4:00 pm.

Jugará el calendario 57 años del Guayanés FC

Sábado, 13 de septiembre

2018 Sub 8

Guayanés FC vs Pié firme

Hora: 9:00 a.m.

Cancha pequeña futbol cinco

2012 Sub 14

Guayanés vs Semilleros de Alcasa

Hora: 8:30 a.m.

Máster senior

Guayanés FC vs Junior de Guayana

Hora: 10 a.m.

2016 y 2015

Guayanés vs 25 de marzo

Hora: 11:30 a.n.

2013 sub 13

Guayanés vs 25 de marzo

Hora: 12:30 p.m.

Súper Senior

Guayanés practicantes vs Colegio abogados

Hora: 2:00 p.m.

Categoría primera

Guayanés F vs Uraima FC

Hora: 4:00 p.m.