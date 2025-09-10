Los bomberos hallaron el cuerpo del joven, identificado como Johangel Rafael Zuniga Flores, que cayó a un río en Caracas tras sufrir un accidente de tránsito el pasado domingo, informó su comandante general, Pablo Antonio Palacios.

El funcionario detalló en su cuenta de Telegram que el sujeto tenía 22 años y se precipitó al río Guiare tras una colisión.

El hallazgo tuvo lugar en el municipio Sucre, parroquia Petare, adyacente al mercal, puente del Llanito, en las riberas del río.

«Los efectivos (…) mediante técnicas especializadas de rescate lograron la recuperación del cuerpo de manera eficiente y segura», agregó.

El lunes pasado, Palacios informó que los bomberos habían activado una búsqueda para localizar al ciudadano quien, según reportes de vecinos, chocó en la principal autopista de Caracas en su motocicleta.