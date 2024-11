Para los residentes de Sabana Linda, el abandono al que han sido sometidos por las autoridades de los gobiernos de turno, tanto de la gobernación como alcaldía de Caroní, es un castigo sin derecho a protestar, ni exigir mejoras para su comunidad, es lo que aseguran nativos.

Aislados y sometidos al silencio habitan más de 5 mil personas, distribuidos en tres sectores de esta comunidad anclada a un lado de la avenida Caracas, adyacentes al Core 8, Las Teodokildas y Las Amazonas, Puerto Ordaz.

Son 16 años que tiene de fundada Sabana Linda, sin red de aguas negras, calles intransitables por los innumerables huecos, el servicio eléctrico falla constantemente, detrás del sector se encuentra un vertedero de basura que produce todo tipo de alimañas que invaden las casas.

Recientemente el barrio quedó tres días sin luz eléctrica, ellos mismos tuvieron que resolver el problema, a pesar que pidieron ayuda a Corpoelec, los técnicos nunca llegaron.

Las viviendas que se encuentran en las 15 manzanas del sector I, tienen pozos sépticos, muchos de los “huecos” han colapsado.

Sector I

Un número aproximado de mil 106 personas, 383 niños, 83 ancianos y 282 adolescentes, habitan en la mencionada comunidad.

“Cada cabeza de casa vive del día a día con las ventas de hierro, aluminio y cobre que recogen en los basureros de la ciudad”, indicó uno de los lugareños.

Los niños del barrio practican deportes en un terreno de tierra, que de acuerdo a la información aportada por vecinos está predestinado como área deportiva , ellos esperan que en algún momento la gobernación o alcaldía de Caroní, les construya una cancha múltiple.

Cuando llueve muchas viviendas se inundan, según afectados, las aguas no tienen por donde circular y se represan en las calles.

Para paliar la situación comenzaron a rellenar con escombros, perjudicados suponen que es una manera de evitar que las aguas de lluvias ingresen a sus casas.

Comunidad organizada

Una vocera comunal que no quiso dar su nombre para evitar que no le quiten los beneficios del gas y la bolsa de comida, manifestó que los vecinos en este sector están organizados.

“La bolsa de alimentos no falta, está llegando puntual al barrio, el gas es distribuido con un poco de retraso, son las únicas dos cosas que no fallan en la comunidad. El agua, aseo urbano, luz eléctrica, ambos servicios son pésimos, el camión de Fospuca, no pasa, la gente tiene que botar la basura en el vertedero que se encuentra detrás de Sabana Linda”.

Apagones y bajones eléctricos son problemas graves en la comunidad, “tenemos en el sector a personas de la tercera edad enfermas que necesitan estar en un ambiente climatizado, ya murió un anciano en el sector”, apuntó.

Residentes necesitan reponer algunas lamparas en los poster, no pudieron conseguir que el personal de Corpoelec, lo hiciera.

Los mismos vecinos instalaron las bombillas; aun faltan por cambiar 15, que no tienen y piden apoyo a la empresa eléctrica.

Según, funciona un consultorio de salud en la Casa de Misiones, con su respectivo médico, pero no gozan de recursos, tampoco tiene dotación para atender a los pacientes. Los mismos residentes tuvieron que construir y acondicionar un espacio para que el médico pasara consultas.

Piden al gobernador Ángel Marcano y al alcalde Tito Oviedo, ocuparse de las necesidades de esta comunidad que en los 16 años de fundada, no tiene nada positivo del gobierno que dar a conocer a la opinión pública.