El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunció este viernes que modificará el nombre de sus reconocidos galardones a las mejores actuaciones en cine y televisión. A partir de su próxima edición, en 2026, los premios pasarán a llamarse Premios del Actor.

SAG-AFTRA, considerado el sindicato de actores más grande del mundo, celebrará el 1 de marzo del próximo año la edición número 32 de estos galardones, en los que se eligen las mejores interpretaciones en papeles principales, secundarios y elencos tanto del séptimo arte como de la televisión.

Un título más claro y directo

JoBeth Williams, presidenta del comité de premios, explicó que el cambio apunta a potenciar el nombre de la estatuilla y a simplificar la forma en que se presenta el programa.

“Ahora que nuestra audiencia global está creciendo considerablemente, no siempre se entiende el nombre del sindicato. Pero reconocerán ‘Premios del Actor’ y saben que verán a sus actores favoritos cuando sintonicen la ceremonia”, declaró en entrevista citada por Los Angeles Times.

Los premios SAG, como se les conoce popularmente, forman parte del ciclo de importantes premiaciones de comienzos de año en Hollywood y suelen ser un barómetro clave para anticipar los posibles ganadores de los Oscar.

Netflix impulsa su alcance

Desde 2004, la ceremonia es transmitida por Netflix, plataforma donde la audiencia del evento ha crecido de forma sostenida.

Ese año, según cifras de la compañía, alcanzó 4,3 millones de visualizaciones, posicionándose como uno de los eventos más seguidos del inicio de temporada.

La esencia permanece intacta

Williams y Jon Brockett, productor ejecutivo de la transmisión televisiva, aseguraron que, pese al cambio de nombre, la naturaleza de los reconocimientos no será alterada. El premio —conocido como El Actor— mantendrá su denominación original.

“El legado y el prestigio permanecen intactos. Nos entusiasma evolucionar el nombre para reflejar mejor nuestra identidad y el crecimiento futuro del evento”, afirmaron en un comunicado conjunto.