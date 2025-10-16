El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha anunciado la realización de una jornada especial para la renovación de cédulas de identidad, sin necesidad de cita previa, dirigida a todos los ciudadanos mayores de edad.

Esta jornada se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en las oficinas de Saime a nivel nacional, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La iniciativa tiene como propósito facilitar el acceso a los servicios de identificación, agilizar la atención y permitir la actualización de datos de manera eficiente y directa.

Durante la jornada, se llevará a cabo también un proceso de verificación de datos para todos los venezolanos y personas naturalizadas que figuren en el sistema, con una población estimada entre 22 y 32 millones de ciudadanos.

El Saime hace un llamado a aquellos que necesiten renovar su cédula o actualizar sus datos para que acudan a la oficina más cercana. Se hace énfasis en la importancia de este trámite, especialmente para aquellos mayores de edad que no han realizado la renovación recientemente o que presentan alguna inconsistencia en su registro.

Con esta jornada, el Saime reafirma su compromiso con el derecho a la identidad, busca mejorar la calidad de la información en el sistema nacional de identificación y garantizar una atención más ágil y eficiente a todos los usuarios.

Los ciudadanos interesados solo deben presentarse en la oficina del Saime correspondiente, en el horario establecido, sin necesidad de agendar cita previa.