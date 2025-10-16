Con el objetivo de impulsar el crecimiento académico de sus trabajadores , la empresa Agrobolívar creó acuerdos estratégicos con diferentes universidades e instituciones públicas de la región.

La idea es garantizar el desarrollo académico de su clase obrera trabajadora. Este acuerdo interinstitucional contó con la participación de la directiva de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), quienes a través de su programa de formación de Pesca y Acuicultura fortalecen la producción piscícola en la entidad.

Amanda Olivier, coordinadora del Programa de Formación de Pesca y Acuicultura, explicó que además de fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal en las áreas claves para el desarrollo sostenible y productivo, esto representa una inversión estratégica en el capital humano que incluye el conocimiento científico y tecnológico.

INCES

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) también se sumó.

Una de las formaciones es el taller de seguridad e higiene laboral, donde se dieron las herramientas necesarias para que el trabajador conozca sus deberes, derechos y los implementos e indumentaria correspondientes, bajo los lineamientos que establece la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

José Guillen, facilitador del INCES, detalló que esta formación es importante porque les va a permitir realizar sus funciones con mayor seguridad y producción; el trabajo será más rendidor manteniendo la armonía dentro de las instalaciones.

Universidades

Se crearon enlaces con la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDACITE), Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar (UPT Bolívar), Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA), Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), entre otras.

Las autoridades catalogaron de fructíferos estos acuerdos para el desarrollo de acciones conjuntas, que permitan mejorar el sistema educativo de los trabajadores de Agrobolívar.

Estas alianzas son parte de las políticas públicas e inclusivas y de los esfuerzos de la gobernadora Yulisbeth García para mejorar la calidad de vida de la fuerza laboral, con la consolidación de acciones que garanticen el fortalecimiento del sector agroproductivo en Bolívar.