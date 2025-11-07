El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha modernizado por completo su portal web con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites en línea para ciudadanos venezolanos y extranjeros.

Según un comunicado oficial, el rediseño busca ofrecer una plataforma más ágil, sencilla y amigable, optimizando la experiencia del usuario y aumentando la eficiencia de la atención digital.

El nuevo portal está estructurado para facilitar la gestión directa de los servicios de mayor demanda, permitiendo a los usuarios realizar de manera más fluida trámites esenciales como expedición y renovación del pasaporte, gestión de la cédula de identidad, certificación de datos y movimientos migratorios.

El Saime garantiza una transición fluida: los usuarios podrán acceder al nuevo sistema utilizando las mismas credenciales que ya poseían, manteniendo sin interrupciones su historial de datos.

Cero gestores: trámites personales

Como parte de su estrategia para transparentar los procesos, la institución reiteró su llamado a la ciudadanía: todos los trámites son estrictamente personales.

Esta advertencia busca desalentar y erradicar el uso de intermediarios o gestores, una prioridad en el fortalecimiento de los canales digitales oficiales del organismo.