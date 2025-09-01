El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se mantiene desplegado en diferentes comunidades indígenas, donde se ha logrado cedular a más de 600 habitantes.

Gracias a la Ruta “Indígena”, el ente verificador ha estado realizando estas jornadas en las localidades de Kavanayén, Campo Alegre, Vista Alegre de Kama, Campo Alegre de Kukenan, San Ignacio y Paraitepuy de Roraima.

Durante la actividad, se logró la verificación de datos para los ciudadanos cuyo rango se encuentra entre los 22 y 32 millones, así como renovación de cédulas y otorgamiento de cédula por primera vez.

De acuerdo con información del Saime, el objetivo de esta ruta es facilitar el proceso de identificación en las comunidades indígenas de la Guayana Esequiba, la cual se estará llevando a cabo en estas poblaciones hasta el 3 de septiembre de 2025.