El pasado sábado 30 de agosto, el Hotel Plaza Merú de Puerto Ordaz fue el escenario de la presentación oficial de las candidatas a los certámenes Reina del Cacao Bolívar y Miss Teen Universo Bolívar, organizados por la Organización Reina Bolívar.

Ante los medios de comunicación, las jóvenes aspirantes desfilaron y respondieron algunas preguntas, demostrando cada una sus personalidades en este encuentro.

Ganadoras de la elección de la prensa

Tras la deliberación de los periodistas, se otorgaron las primeras bandas especiales del concurso.

Arantza Reyes, representante de Caroní, fue distinguida como Miss Teen Prensa, mientras que Meliani González, del municipio Esequibo, recibió la banda de Miss Prensa. Ambas se convirtieron en las favoritas de la tarde.

Reinas invitadas y conducción especial

El evento contó con la presencia de la Reina del Cacao Bolívar 2025, Ideluz Tarife, y de la Teen Reina Bolívar, Karla De Freitas, quienes acompañaron y apoyaron a las nuevas participantes.

La animación estuvo a cargo de la modelo y maquilladora profesional Mariannys Chasoy, quien aportó frescura y dinamismo al encuentro.

Rumbo a la gran final

La organización anunció que la gala final se celebrará el próximo 27 de septiembre, fecha en la que se conocerán a las nuevas soberanas de la belleza regional.

Hasta entonces, el público podrá seguir el proceso de formación y actividades de las candidatas a través de las cuentas oficiales @orgreinabolivar y @reinadelcacaobolivar.

Jóvenes representantes

Entre las aspirantes destacan: Alexandra Esparza (El Palmar), Aniuska Escalona (Gran Sabana), Rosannis Muñoz (Sucre), Sydney Marcano (Roscio), Darielys Salas (Yocoima), Mileidys Rondón (Upata), Emily Kroni (Alto Caura), Yellimar Rodríguez (Cachamay) y Fiorella González (El Callao).

Por supuesto, Reina Bolívar promete ser una vitrina para la juventud y el talento femenino del estado Bolívar.