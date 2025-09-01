Este lunes, el dirigente opositor Henrique Capriles llevó a cabo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde denunció lo que considera una “campaña de odio” dirigida hacia él, en respuesta a sus recientes declaraciones.

Durante la transmisión, Capriles enfatizó su derecho a expresarse libremente: “Tengo el derecho a decir lo que pienso. Me he convertido en el saco donde todo el mundo golpea para pagar su frustración”.

Asimismo, el exgobernador del estado Miranda también reflexionó sobre la historia y los líderes que han enfrentado campañas similares. “Toda esta campaña de odio. Usted se imagina que tuviera Mandela, estuviera Martin Luther King por poner algunos ejemplos de la historia, jamás estableciendo algún tipo de comparación. Ojalá pudiera uno tener el 1 por ciento de esos héroes de la historia aquí, lo hubieran crucificado. Los hubieran tildado de qué cosa en esa campaña de hoy que hubieran dicho de Mandela?”, declaró.

Capriles continuó su discurso señalando la falta de conexión de algunos actores políticos. “Quienes hoy ustedes lo ven promoviendo, no estando ni siquiera en el país, desde afuera, desde la comodidad. Esos no son el venezolano que está pasando trabajo fuera”, subrayó, aludiendo a quienes critican desde el extranjero. El dirigente también criticó la repetición de las mismas voces en la oposición, sugiriendo que se han convertido en un eco del pasado: “Cada día se parece más a lo que fue el gobierno interino, los mismos actores, los mismos que escriben, que publican”. Capriles concluyó su intervención al recordar sobre la propaganda que se financiaba en los tiempos de Guaidó, calificándolo como el capítulo más nefasto que hemos vivido en el país.