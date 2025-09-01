Dos personas fallecidas y más de 30 heridos fue el saldo que dejó el volcamiento de un autobús de excursión, ocurrido la noche de este domingo en la carretera que conduce a la población costera de Choroní, específicamente a la altura del kilómetro 6 de la vía, en la conocida curva de La Danta.

De acuerdo con el reporte ofrecido por las autoridades, las personas fallecidas fueron identificadas como Janeth Irumba Román, de 39 años de edad, quien era la propietaria de la agencia de turismo encargada de la excursión, y Beatriz Elena Mendoza Bastidas, quien también formaba parte de las excursionistas encargadas del viaje.

La unidad involucrada era un autobús tipo Encava, identificado con las placas YA77422, que trasladaba excursionistas provenientes del sector Coropo del municipio Francisco Linares Alcántara, quienes venían de disfrutar de un día de esparcimiento en las playas de Choroní.

Según el parte inicial ofrecido por la Dirección de Cuadrantes de Paz, el conductor del autobús habría perdido el control de la unidad y caído por el barranco, luego de presuntas fallas mecánicas, aunque se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que enluta al pueblo aragüeño.

Atención inmediata

Apenas se tuvo conocimiento del accidente, equipos de rescate y primeros auxilios se trasladaron al lugar, contando con la participación de personal de Bomberos de Aragua, Inparques, Bomberos Forestales, Guardia Nacional Bolivariana, Policía de Aragua y Policía Nacional Bolivariana.

Asimismo, los equipos de Protección Civil, Ven911 y el CRAMA, trasladaron a los heridos al Hospital Central de Maracay (HCM) y al Hospital Cipriano Castro, ubicado en San Vicente.

La gobernadora Joana Sánchez estuvo presente en el Hospital Central, donde ofreció apoyo a los familiares de los heridos y aseguró la entrega de los insumos médicos necesarios para los tratamientos que requieran. En un balance preliminar se habla de 10 personas con traumatismos múltiples, 18 con heridas leves y seis con escoriaciones menores.