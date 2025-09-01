Se desplegaron equipos y maquinaria pesada de la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales en el sector El Pajal, carretera Caicara – Los Pijiguaos para atender el colapso de alcantarillas, debido al paso de las ondas tropicales que han ocasionado fuertes lluvias.

Se trata de un trabajo conjunto con la Alcaldía del municipio Cedeño, donde se atiende el colapso de un total de cuatro alcantarillas.

Hasta ahora los trabajos avanzan en el kilómetro 30 de la carretera Caicara – Los Pijiguaos, donde se han recuperado 3 de las cuatro alcantarillas que sufrieron daños.