Un nuevo vuelo chárter con 100 turistas procedentes de Moscú arribó a la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Un hito que se suma a la exitosa reactivación de esta importante ruta aérea como parte de los esfuerzos continuos de la oficina de Venetur en Rusia.

Este arribo se produce apenas un día después de la llegada de 441 turistas rusos, lo que eleva el total a más de 500 visitantes en las últimas 48 horas. Desde la reactivación del vuelo chárter el pasado 8 de agosto, la isla ha recibido a más de mil 400 visitantes, lo que demuestra la consolidación de la ruta Moscú-Porlamar y la solidez de los acuerdos con los turoperadores Pegas Touristik y Hover Tour.

Impulso al desarrollo económico



Este constante flujo de visitantes es el resultado directo de las políticas implementadas por el Gobierno nacional para diversificar la economía a través del Plan de la Patria y las Siete Transformaciones.

Por su parte, la ministra para el Turismo, Leticia Gómez, ha liderado estas iniciativas con el objetivo de atraer inversión extranjera y fomentar alianzas estratégicas que impulsen el turismo receptivo. La llegada de estos viajeros no solo fortalece el motor económico del país, sino que también tiene un impacto directo en la economía local de Margarita. Al mismo tiempo, promueve la creación de empleos y el incremento de la actividad comercial. La titular del turismo nacional destacó que «nuestro objetivo es consolidar a Venezuela como un destino atractivo. Queremos que los visitantes tengan la oportunidad de explorar nuestra diversidad, desde las playas caribeñas hasta los paisajes andinos y la selva amazónica», acotó.