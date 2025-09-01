La convocatoria de 2025 alcanzó una cifra récord de más de 2 mil postulaciones. Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se encargó de evaluar a los candidatos, identificando a 128 finalistas en cinco menciones y veinticinco categorías.

Algunos de los 128 nominados que se disputarán el máximo galardón son:

Categoría Alojamiento: Hotel Llovizna Suite, Hotel Waldorf, Hotel Venetur Mérida. Categoría Posadas: Galápagos, El Rincón de los Abuelos Rafael y Cristóbal 1900 C.A

Categoría Agencia de Turismo: Grupo BT Travel, Agencia de Viajes y Turismo Pemón C.A.

Categoría Alimentos y Bebidas: Bella Lora C.A., Inversiones Vista al Mar Caribe C.A. (Restaurant Cristal Mar), Instituto Autónomo de Turismo del estado La Guaira (VIP Play)

Categoría Mayor Práctica de Aviturismo: Posada Turística Los Almendros, Eco Posada & Spa Siete Mares, Casa Ángel del Sol C.A. (Jardín del Colibrí).

Categoría Destino no Tradicional: Turismo Amazonas, C.A. (Pozo Azul), Alcaldía del municipio José Félix Ribas (Casco histórico de La Victoria), Consejo Comunal Mapaury (Piedra Abuela Kueka).

Categoría Iniciativa de Turismo Comunitario: Consejo Comunal Cristo Jají (Comuna Cristo Jají), Comuna Socialista Guaicamacuto (Paseo de Macuto), Centro Turístico La Casa de Moisés 23, C.A. (La Casa de Moisés), Museo Casa de José Gregorio Hernández (La Pastora).

Mención Honorífica Jurídica: BT Travel, Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos, Heladería 1000 Sabores, Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven, y Hotel Hesperia Valencia.

Mención Promotor Turístico: categoría: Tecnologías Aplicada al Turismo Casa de la Capitulación (casa de la capitulación) Zulia; Vakantie Manager 2025, c.a. Sucre; Club de Montaña Aguamiel, C.A. Táchira

Mención: Promotor Turístico Categoría Periodista: Lorena María Arismendi Sanz Caracas; Elízabeth Cohen Osal, Caracas; Josmila Chiquinquirá Hernández Alvarez, Falcón

Categoría. Televisión: The Sun Channel Tourism Televisión, C.A. Caracas; Hugo Alfonso Ibarra García (Show Time Vip) Mérida; Elizabeth Suárez Pautt (Turismo en Ruta)

Categoría Programa de Radio. Enfoque Turístico (Marymarg Del Carmen Gómez Rosas y Andrés Daniel Segura), Sucre; Conecta Tus Sentidos (Ángel Silva y Laudin Argüello) Caracas; Por Los Caminos De Venezuela (José Antonio García Pereira) Mérida.

Para conocer el resto puede entrar a https://www.mintur.gob.ve/