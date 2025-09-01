Rusia confirmó su pleno apoyo a Venezuela ante las amenazas externas, al tiempo que rechazó el uso de instrumentos de presión política y de fuerza. Así lo transmitió el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en una reunión con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Salazar Velásquez.

«La parte rusa confirmó su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en materia de protección de la soberanía nacional y expresó su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre Estados independientes», reza el comunicado de la Cancillería rusa.

Por su parte, el diplomático venezolano informó sobre los esfuerzos del liderazgo venezolano para mantener la estabilidad interna ante las crecientes amenazas por parte de Estados Unidos. En el encuentro también se trataron cuestiones de cooperación bilateral y se esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.

Vale acotar, que la amenaza militar de EE. UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual celebrada el miércoles pasado.