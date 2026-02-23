Con más de tres décadas de trayectoria, el salsero venezolano Wilmer Lozano recibió uno de los honores más significativos de su carrera con un mural en el histórico sector de Las Caras de Atahualpa, en el Callao, Perú.

La obra, realizada por el artista local Manuel Arias ‘Mane’, sitúa la figura de Lozano junto a leyendas de la talla de Héctor Lavoe, Celia Cruz y Cheo Feliciano.

El homenaje tuvo lugar en el Bulevar de las Estrellas, donde Lozano —quien considera a Perú su «segunda casa»— expresó su profunda gratitud ante el público.

El evento contó con la participación especial de Luis Miguel ‘Chocolate’, con quien el venezolano interpretó un tema y anunció el próximo lanzamiento de una colaboración inédita.

Tras cuatro meses de exitosa gira por territorio peruano, el artista se prepara para regresar a Venezuela y cumplir con sus compromisos locales, llevando consigo el respeto de una nación que ha adoptado su música como parte de su identidad cultural.