Un sargento segundo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscrito a la Brigada de Defensa Aérea Guayana “Cnel Guillermo Smith” (BDA Guayana), habría desertado de su unidad este domingo, según información que circuló en redes sociales durante la tarde.

El efectivo militar de nombre Marcos Xavier Torres Lanza, con residencia en sector de Bella Vista, San Félix, sustrajo un arma larga tipo AK-10 perteneciente al armamento oficial de la brigada.

Las autoridades policiales activaron la búsqueda inmediata del desertor y del fusil, con el objetivo de recuperar el armamento y esclarecer los motivos de la deserción.

Esto ha generado alerta en la FANB y la región de San Félix, ya que el hecho representa una violación grave de los protocolos militares y pone en riesgo la seguridad institucional.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades invitan a la población a colaborar con cualquier información que facilite la localización del militar y el arma sustraída.