Francisco Tagliapietra, presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi) dijo que la reactivación de una planta avícola en el país ha sido positiva, al mismo tiempo, agregó que esta es una iniciativa del Ejecutivo, que formará parte de la cadena de producción de la nación.

A su vez, mencionó que el tema de los precios «es muy dinámico» y tiene incidencia por la materia prima que se utiliza para la elaboración de los alimentos que consumen las parvadas avícolas: «está estable».

Tagliapietra acotó que «hasta el momento, los precios se han mantenido estables», en un período «donde se abre un régimen de contingencia arancelario para la importación del producto mientras no existe producción nacional, y ese régimen finaliza el próximo domingo 31 de agosto y comienza la cosecha nacional».

Por su parte, manifestó que el tema de la oferta y demanda también «tiene una incidencia importante» y enfatizó que «está plenamente garantizado» el abastecimiento del rubro en el país.

Igualmente, puntualizó en una entrevista radial que cuando se suman ambas líneas, pollo y huevos, hay 3.200.000 kilos diarios de producto en todo el territorio nacional.

Asimismo, agregó que el sector está creciendo, puesto que están trabajando en la exportación del rubro.