La autopista La Vinotinto fue escenario este domingo de un accidente de tránsito que terminó con la vida de una mujer y dejó a otras dos heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde cuando el conductor de un vehículo tipo Honda Civic, color morado, sufrió un accidente tras perder el control y colisionar contra un poste eléctrico.

Testigos afirmaron que el chofer intentó evitar a un motorizado que circulaba con una mujer y una niña, pero durante la maniobra el automóvil se derrapó y terminó impactando fuertemente.

Una de las ocupantes murió de manera inmediata, mientras que las otras dos fueron trasladadas urgentemente al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar para recibir atención médica especializada.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, pero investigan las circunstancias que rodearon el hecho para determinar si hubo factores adicionales que contribuyeron al accidente.

Familiares y residentes del sector expresaron su conmoción por el suceso, que vuelve a poner en primer plano la problemática de la seguridad vial en esta importante arteria vial de Maturín.

Es bueno destacar el accidente de tránsito que aconteció en abril en este mismo lugar en el cual murieron tres personas, padre, madre e hija. El vehículo impactó contra uno de los postes del alumbrado eléctrico y el auto se incendió, una joven de 18 años falleció en el acto y luego sus padres.

Yeliannis Benavidez de 18 años muere después que ingresa a la emergencia del Hospital Dr. Manuel Tovar de Maturín por quemaduras de tercer grado. Yanny y Eliezer, posteriormente son remitidos a la Sala de Quemados del Hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar y ambos fallecieron.

La familia residía en Barrio Guayana de San Félix, los tres iban de vacaciones cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra uno de los postes.