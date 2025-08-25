El jugador Yangel Herrera estaría en duda para la últimas fechas de Venezuela para las eliminatorias, luego que este domingo saliera lesionado en el partido de su equipo, el Girona que perdió ante el Villarreal por la segunda fecha de la Liga española.

Esta baja sensible llega a una semana previa en la que la Vinotinto deberá luchar por permanecer en el séptimo puesto, lugar que da acceso al repechaje, enfrentando a Argentina en Buenos Aires el próximo jueves 4 de septiembre y a Colombia el martes, 9 de septiembre, en la ciudad de Maturín.

Durante el primer tiempo, a Herrera lo sustituyeron, estando su club perdiendo 4-0. El criollo en el minuto 42 se fue al suelo y pidió el cambio.

En declaraciones, el entrenador Michel indicó desconoce lo que tenía el mediocampista. «Yangel no sé qué tiene, ha dicho que no podía continuar», dijo.

El futbolista se suma a la lista de lesionados, que tienen comprometida su participación en la selección dirigida por Fernando ‘Bocha’ Batista.

El guardameta Rafael Romo (lesionado en uno de sus tobillos) y el otro mediocampista José ‘Brujo’ Martínez (lesionado de su mano izquierda) son los que tampoco contará ‘Bocha’, aunque este último se espera que se recupera, sin embargo, por acumulación de tarjetas amarillas se estaría fuera ante Argentina al igual que el compañero de Leo Messi en el Inter Miami, Telasco Segovia.