El tenista argentino Diego Schwartzman, que este lunes se clasificó de forma agónica para la segunda ronda de Roland Garros ante el español Bernabé Zapata, confesó que el año próximo se podría plantear su futuro si su juego y los resultados no responden al esfuerzo de preparación.

El «Peque», que actualmente ocupa el puesto 95 en la clasificación ATP, explicó en declaraciones a los periodistas que tiene un desgaste «enorme» en el día a día para su preparación y que le está «costando un poco más» conseguir resultados, algo que luego «se traslada a la cancha».

En una temporada hasta ahora negativa por malos resultados y problemas físicos, recordó que «antes hacía las cosas muy bien afuera de la cancha y veía los resultados», pero en el último año no los ha encontrado, y con esa «frustración» a veces «cuesta que se renueven esas ganas», continuó.

Schwartzman recordó que este es el primer año malo que tiene, por lo que «uno tiene que darse una oportunidad de tener un año con un bajón tenístico», tras una serie de temporadas muy regulares, sobre todo en 2020, cuando terminó como número 8 de la ATP y disputó la Copa de Maestros.

«Si el año que viene veo que sigo de la misma manera, intentando y haciendo lo mismo que siempre, y el tenis no me devuelve como siempre me devolvió, ahí voy a ver qué hago en mi día a día», advirtió.

Y añadió que quizás el día que no se sienta a gusto dentro de la cancha, «diga hasta aquí llegué».

«Voy a cumplir 31, tampoco soy un nene», agregó. Por lo que quiere ver si puede seguir teniendo sensaciones y juego. «Si no, veremos».

El tenista porteño igualó con su victoria la marca de 22 triunfos de un tenista argentino en Roland Garros que tenía Juan Martín del Potro, algo que le pareció «increíble», aunque reconoció que a veces le «molesta» que los triunfos se den por descontados y no se le valore suficiente «cuando las cosas van bien».

Sobre el duelo con Zapata, reconoció que comenzó jugando «un mal partido» en el que su rival «era mejor», de forma que perdió los dos primeros sets.

Sin embargo, describió que comenzó a sentirse mejor al final del segundo set, que perdió en el desempate, y al inicio del tercero Zapata «dio la oportunidad de luchar» por el encuentro y la aprovechó.

A partir del final del segundo set «mi tenis fue muy bueno», lo que permitió ganar los dos siguientes con cierta comodidad, aunque el quinto «fue duro», ya que estuvo muy igualado hasta que logró romper el servicio de su rival en el noveno juego.

Al final, el argentino se impuso por 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4 y disputará la segunda ronda con el portugués Nuno Borges (puesto 80 en la clasificación ATP), que este pasado domingo se deshizo del estadounidense John Isner.