El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el sector agrícola reporta un incremento anual sostenido entre el 4,5 % y el 5 %, con producción no solo en el campo nacional, sino que también incluye zonas urbanas.

A su vez, indicó que la producción agraria nacional, además de abastecer la demanda del mercado nacional, también es suficiente para realizar exportaciones.

A través de una publicación en su canal de Telegram, el jefe de Estado apuntó que en el país hay disponibilidad de unas 14 millones 500 mil hectáreas para la producción, comercialización nacional y exportación.

«Vamos a ser el granero del mundo, ya vamos en camino», afirmó.

De igual forma, aseguró que el proyecto agrícola del país no afectará por sanciones impuestas por otros países, lo que representa una “fortaleza estratégica”, indica una nota de VTV.