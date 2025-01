Trabajadores de Maderas del Orinoco, padecen por la persecución y hostigamiento aplicadas por miembros de la empresa mixta Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur).

Después que Maderas del Orinoco, salió del holding CVG los trabajadores quedaron desamparados y obligados por la compañía turca a producir por el resto de los obreros calificados como “no requeridos”, es lo que afirma la dirigencia sindical.

Jesús Medina, secretario general del sindicato y Cruz Manrique, secretario de trabajos y reclamos, acompañados de un grupo de afectados denunciaron que son mil 200 empleados que se encuentran fuera de la fábrica, y únicamente 237 se hallan en el área de producción.

Actualmente un obrero no requerido no percibe ninguno de los beneficios que entrega el Estado, sólo un salario pírrico que no alcanza para costear gastos de la cesta básica.

Según, la empresa extranjera desde que asumió la administración de Maderas del Orinoco, utiliza los propios recursos de la mencionada factoría, sin haber hecho inversión, actualmente los aserraderos representan un peligro para los obreros.

Para no trasladar personal suficiente al área de producción, solo utilizan cuatro autobuses, obligan al personal a salir de sus casas en horas de la madrugada, exponiéndose al peligro de la inseguridad, hasta las avenidas para poder abordar el transporte de la empresa.

Parque en el suelo

Medina y Manrique, indican que el parque industrial está en el suelo. El bosque de pino es explotado, mientras que las plantaciones de pinos Caribe, se acabaron.

“Existe una discriminación en Mavetur, los únicos que ganan un salario en dólares son los empleados de la empresa mixta, el resto ha sido desmejorado, perseguido y hostigado por el patrono”.

También, manifestaron que reciente salió un barco con 20 toneladas de astillas, no obstante, explican que pronto podría salir otra embarcación con una carga superior a la reciente y ellos, no entienden el porqué se niegan a cancelar las deudas pendientes con los trabajadores.

Además, de violar la Ley Orgánica del Trabajo y no cumplir con el contrato colectivo, el personal no cuenta con un servicio médico, laboran en alto riesgo, dejaron de entregar dotación hace algunos años y existe un sin número de deudas pendientes que deben pagar a los trabajadores.

Acusan a Licett Alvares de perseguir a los obreros. Afectados indicaron que algunos han sido citados a su oficina, dicha ciudadana los intimida y amenaza con despedirlos sin piedad.

Exigen al presidente de la república Nicolás Maduro, igualmente al nuevo Ministro para la Industria y Producción Nacional, que se reúnan con los trabajadores con el propósito de exponer sus peticiones y necesidades.