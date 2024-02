Mensualmente existe un gran número de infracciones que vienen cometiendo no sólo los motorizados, también los transportistas públicos y privados, los cuales, no cumplen las señales de tránsito al conducir por las calles de Upata, trayendo como consecuencia hechos lamentables, aunado a los lesionados en cada accidente automovilístico, problema que ha sido denunciado en muchas oportunidades y hasta la fecha aún no se ha atendido.

Pedro Díaz, residente en la población resaltó que los transeúntes están cansados de denunciar los estragos que causan las faltas cometidas por los conductores de motocicletas y la impunidad que existe ante estas infracciones, “la mandataria municipal habló sobre un reordenamiento, sanciones y multas para aquellos que no cumplan con las leyes, sin embargo, los accidentes han aumentado en Upata”.

Infracciones cometidas

En un recorrido por varias calles de la ciudad, se constataron varios de los desacatos que comenten los ciudadanos que circulan en vehículos particulares y de dos ruedas, donde la ausencia en el uso del casco, el traslado de más de dos personas en motos, además, de voluptuosos paquetes que dificultan la movilidad, también, los conductores de carros y motos circulan del lado contrario, no respetan las señales de tránsito y semáforos.

De esta forma, los habitantes hacen un llamado a la autoridad local, poner desde ya el funcionamiento de las sanciones a los transportistas, así estos conductores tendrán más respeto al conducir y disminuirán los accidentes.