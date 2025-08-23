Con un total de seis partidos, este domingo 24 de agosto se estará poniendo en acción, el Torneo Clausura 2025 de la Liga Súper Máster Unión, que en esta ocasión será en homenaje al popular ex árbitro Alberto ‘Lámpara’ Figuera.

Las acciones deportivas arrancarán a las 7:20 am, con el choque entre Dudelca y Tigres, mientras que a segunda hora (9:20 am) se enfrentarán los elencos de Semilleros y Fénix.

El tercer cotejo (11:20 am) tendrá la particularidad de que tendrá como árbitro principal en los primeros cinco minutos al propio ‘Lampara’ Figuera, en medio de las acciones que desarrollarán los cuadros de Unare y Las Colinas de Unare, reeditando la última final llevada a cabo en esta liga, ganada por el último de los mencionados en la ruleta rusa de los tiros penales.

La jornada proseguirá con los juegos ante Millonarios y Sur Aeropuerto, pautada para jugarse desde la 1:00 pm, mientras que a las2:50 pm Las Llaves se toparán con el cuatro de Lyon, cerrando la jornadas con el encuentro entre Huracán y Galácticos.

El torneo de acuerdo a lo dado a conocer por la organización del campeonato, concluirá el sábado 20 de diciembre.

Homenaje a Alberto ‘Lampara’ Figuera Pacheco

El popular ‘Lámpara’ quien nació el dos de febrero de 1942, será homenajeado en el nuevo Torneo Clausura de la Liga Súper Máster Unión que arrancará con un total de los referidos seis encuentros este domingo 24 de agosto.

«Para mí representa muchas expectativas, para mí, con mucha alegría asumo este homenaje, gracias a Dios».

«Su dilatada carrera como árbitro la inició en el año 1978, en el campo amateur, en la Liga del señor Luis Mouciños quien era el presidente de la liga aquí en Puerto Ordaz» referenció.

Recuerda con mucho cariño, el primer encuentro que le tocó dirigir como juez-árbitro central, en la categoría amateur y su primer encuentro como principal en el campo profesional que fue todo un reto.

«En el campo amateur mi primer partido fue un juego de la categoría juvenil, cuando se enfrentaron Minasoro e Interalumina, en el estadio Héctor Thomas de El Callao. En el profesional mi primer juego que pité, fue en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal cuando dirigí el choque Deportivo Táchira ante Marítimo de Venezuela. Fue una experiencia muy bonita, siempre recuerdo mis juegos que yo he tenido».

Sin lugar ha debido haber sido así, porque debutar como juez en un juego que llegó a llamarse un Clásico del balompié nacional, representó todo un gran reto.

Aprovechó en la antesala a este nuevo torneo de la Liga Unión, para enviar un mensaje especial, «ya les dije a ellos que era muy importante para mí y que siempre les recordaré».

Es de destacar que como se mencionó en la nota previa, pitará los cinco primeros minutos del tercer juego, «y esperemos que lo haga así también el día de la final», develó el presidente de la Liga, Néstor Martín.