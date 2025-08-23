El Ministerio de Comercio Exterior informó sobre el zarpe de un buque, denominado ‘Manuel Gual’, que partió desde el puerto de La Guaira con un cargamento de 6.100 toneladas de productos, entre alimentos y fertilizantes, que comercializarán entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, indicó que el zarpe es el inicio de la «Ruta Agro-ALBA», la cual se trata de una ruta marítima de intercambio económico y cooperación «para el comercio justo».

La funcionaria explicó que se trata de un modelo comercial con el cual estiman disminuir costos logísticos, impulsar nuevos nichos productivos y ampliar el mercado regional para los productores de los países miembros. «Vamos al negocio real, al beneficio directo, tanto para los productores como para los consumidores», indicó Godoy, según reseña una nota de VTV.