La selección venezolana de robótica conquistó el Campeonato Mundial de Robótica FIRST Global Challenge 2025, celebrado en Panamá, donde compitió frente a delegaciones de más de 190 países.

Con este triunfo, Venezuela vuelve a hacer historia, repitiendo la hazaña que la posiciona entre las potencias mundiales de la innovación, la ciencia y la tecnología.

El equipo nacional, conformado por jóvenes talentos zulianos, destacó por su creatividad, dominio técnico, trabajo en equipo y espíritu solidario, valores fundamentales del movimiento FIRST Global.

Durante la competencia, demostraron excelencia en ingeniería, programación y estrategia, obteniendo el máximo reconocimiento mundial frente a las selecciones más destacadas del planeta.

“Este logro demuestra el enorme potencial de la juventud venezolana y su compromiso con un futuro sustentado en la ciencia, la educación y la robótica”, expresó el cuerpo técnico del equipo tras recibir el trofeo.

El triunfo de Venezuela en Panamá ratifica el crecimiento del ecosistema nacional de robótica educativa y consolida al país como un referente mundial en la formación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Con orgullo y emoción, la bandera tricolor volvió a ondear en lo más alto del podio internacional, confirmando que la innovación venezolana no tiene fronteras.