Varias cloacas desbordadas, cuyas aguas residuales se extienden en lo largo y ancho de la calle 19, cerca del estadio de béisbol, adyacente a la invasión La Constituyente del Core 8, parroquia Unare, Puerto Ordaz, generan malestar en la población.

Las aguas negras afectan a más de mil familias distribuidas en cuatro manzanas y en el sector La Constituyente.

El colapso de la red de aguas negras en la zona del Core 8, tiene más de 20 años. Luego de la reciente construcción de un colector entre Gran Sabana y la referida comunidad, la situación se agravó.

La Liga de Béisbol Celestino Grillet, advirtió a coordinadores del Semillero de Béisbol del Core 8, que de no resolverse el problema de las aguas negras, se verán en la obligación de cerrar la escuela por la salud de los deportistas.

Un aproximado de 150 niños y adolescentes se preparan en tres categorías: preinfantil, infantil y junior, son entrenados en dos turnos, mañana y tarde, en el estadio de beisbol del sector Core 8.

Las aguas acumuladas han creado un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue y paludismo, así como problemas gastrointestinales.

Mosquitos, ratas y otros animales se han convertido en una amenaza constante para la salud pública, sus reclamos han sido ignorados, solo reciben promesas que no llegan a concretarse.

Manzanas perjudicadas

Entre la manzana 34,35 y 36 está el lago de aguas nauseabundas, cuyas aguas drenan por toda la calle, pasan por un lado de las viviendas, el olor se hace insoportable en horas del mediodía, es lo que manifiestan lugareños.

Tras consultar a ciertos residentes, estos no quisieron expresar su angustia, dicen que se encuentran cansados de denunciar y pedirles a los gobiernos de turno solución.

Aunque, Arcángel Reyes, uno de los perjudicados dijo que el problema era grave, “cuando llueve es imposible transitar por las calles de estas manzanas. Las aguas residuales inundan las veredas y se mente en las casas.

También, explicó que todos los “cachimbos” de las viviendas se hallan rebosados. “Las aguas servidas de las viviendas no tienen por donde circular y salen por los desagües”.

Supone que el problema radica en el colector principal de varias comunidades, “a pesar que Hidrobolívar, construyó un colector entre el sector Gran Sabana y Core 8, la situación no se soluciono, sino que se agravó más, cuando llueve colapsa toda la comunidad”.

Otro habitante, declaró que miembros de la mesa de agua del consejo comunal, hizo saber a los vecinos que ya se habían aprobado unos recursos para subsanar el bote de aguas negras en la calle 19, “según, este año, van a colocar varios metros de tuberías para eliminar el colapso de las bocas de visitas en la calle”, afirmó.

Estadio de béisbol

Consultamos a uno de los entrenadores del semillero que pertenece a Los Criollitos de Venezuela, José Bermúdez, quien se mostró preocupado por el problema de insalubridad que trasmiten las aguas negras, a un lado del estadio de béisbol.

“Por segunda vez, la Liga de Béisbol Celestino Grillet, nos advierte que de no hacer nada para que eliminen el bote de aguas negras en la calle, ellos, no van a seguir permitiendo que se continúe entrenando a los muchachos en un ambiente que no reúne las condiciones”.

Dice que han agotado todos los recursos para conseguir que la gobernación y alcaldía resuelva el mencionado problema, “el año pasado, representantes de Hidrobolívar, se comprometieron a instalar 60 metros de tuberías para eliminar el bote de aguas negras, estamos esperando que lo hagan”, indicó.

Bermúdez, manifiesta que en dicho semillero, se preparan 70 menores en el turno de la mañana y 75 en el turno de la tarde.

Son tres categorías: preinfantil, infantil y junior, padres y representantes, igualmente, entrenadores mantienen el estadio de béisbol.

Además, el entrenador apuntó que los padres de los beisbolistas, están comprometidos con sus hijos y con esta disciplina.

Exhortó al gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, para que tome en cuenta el referido problema; «de esta manera estaría contribuyendo al deporte y al futuro de cada muchacho que practica beisbol en dicho semillero», concluyó.