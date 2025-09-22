En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, el Servicio Nacional para el Desarme (SENADES Bolívar) desarrolló una jornada simultánea en los municipios Caroní, Angostura del Orinoco y Piar, promoviendo espacios de encuentro, reflexión y prevención desde el deporte y la educación comunitaria.

En Angostura del Orinoco, se realizó el conversatorio “Las Armas No Son Juego” en el marco del Torneo Garrido, dirigido a niños y niñas de fútbol.

A través de dinámicas reflexivas y juegos cooperativos, se abordaron los efectos negativos del uso de juguetes bélicos y videojuegos violentos, resaltando el valor del deporte como herramienta de transformación social.

Piar

En Piar, SENADES acompañó actividades educativas y recreativas junto a entrenadores deportivos, directores de clubes, atletas y sus representantes.

Las acciones incluyeron charlas, dinámicas grupales y entrega de material informativo, generando espacios de diálogo sobre la no violencia y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

Caroní

En Caroní, se llevó a cabo un encuentro de kikimbol entre equipos femeninos en la cancha deportiva Los Alacranes, con participación activa de atletas, entrenadores, representantes y líderes comunitarios.

La actividad combinó competencia sana con mensajes de integración y respeto, fortaleciendo el vínculo entre deporte y paz.

La participación en los tres municipios fue dinámica, educativa y profundamente significativa. Las actividades promovieron el respeto mutuo, la integración comunitaria y el uso del deporte como vehículo para sembrar conciencia y valores de paz.

Senades Bolívar reafirma así su compromiso con la prevención del uso indebido de armas y la construcción de una sociedad más justa, segura y humana.